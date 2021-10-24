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Клопп: Мы уважаем МЮ. Нам повезло в некоторых эпизодах

Англия
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Наставник мерсисайдцев подвел итоги победы над "красными дьяволами"

Клопп: Мы уважаем МЮ. Нам повезло в некоторых эпизодах

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над "Олд Траффорд" над "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура АПЛ.

"Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападении, просто невероятно. Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше.

Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм. Результат безумен. Меня спросили, было ли такое в моей карьере, однако, чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу.

Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах. Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный.

Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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