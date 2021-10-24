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Клопп: Мы уважаем МЮ. Нам повезло в некоторых эпизодах
Наставник мерсисайдцев подвел итоги победы над "красными дьяволами"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную
"Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападении, просто невероятно. Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше.
Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм. Результат безумен. Меня спросили, было ли такое в моей карьере, однако, чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу.
Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах. Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный.
Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой", – рассказал немецкий наставник.
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