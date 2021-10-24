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Лебединая песня Сульшера? МЮ - Ливерпуль 0:5. Обзор матча, видео голов
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль ⋉ 0:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.10.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Англии состоялся очень громкий по вывеске поединок между "Ливерпулем" и МЮ. Но интриги не получилось. "Дьяволы" перед заполненными трибунами родного стадиона выглядели беспомощно и закономерно получили на орехи по самые не хочу. Матч, после которого снова вспыхнут разговоры об отставке Сульшера.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка АПЛ.
Чемпионат Англии, девятый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Ливерпуль” 0:5
Голы: Кейта 5, Жота 13, Салах 38, Салах 45+5, Салах 50
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