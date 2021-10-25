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Брендан Роджерс рассказал о травме Варди и необычных запросах Даки на самоизоляцию
Джеймс и Патсон – важные игроки команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Лестер Сити" Брендан Роджерс дал комментарий прессе после поединка с "Брентфордом" (1:2). "Лисы" победили со счетом 1:2.
"Варди почувствовал что-то во время разминки, что-то в колене. Он хотел попробовать разбегаться, но все равно испытывал дискомфорт, поэтому не было смысла рисковать".
"Когда Даке нужно было провести время на карантине, 10 дней на самоизоляции, руководство клуба поинтересовалось, чтобы он хотел – может, телевизор, PlayStation или что-то еще, но он не захотел ничего из этого. Только несколько книг. Он хотел почитать, узнать о "Лестере". Возможно, он читал книгу о Варди".
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