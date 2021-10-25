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Быстрее всех в истории мерсисайдцев: Клопп выиграл 200-й матч у руля Ливерпуля

Англия
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Юрген on fire

Быстрее всех в истории мерсисайдцев: Клопп выиграл 200-й матч у руля Ливерпуля

Sky Sports

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Вчера, 24 октября, "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в рамках очередного тура Английской Премьер-лиги (0:5). Эта победа стала для менеджера "красных" Юргена Клоппа 200-й во главе "Ливерпуля".

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Как сообщает портал Sky Sports, немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех в истории английского клуба. Ему понадобился 331 поединок. До него 200 побед из менеджеров "Ливерпуля" быстрее всех достиг Кенни Далглиш – за 333 встречи.

Также 200 матчей во главе мерсисайдцев удалось выиграть Бобу Пэйсли (345), Биллу Шенкли (380) и Тому Уотсону (431).

Быстрее всех в истории мерсисайдцев: Клопп выиграл 200-й матч у руля Ливерпуля - изображение 1

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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