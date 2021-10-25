Врачи обнаружили у футболиста Борнмута и сборной Уэльса лимфому Ходжкина

У 24-летнего игрока "Борнмута" и национальной сборной Уэльса Дэвида Брукса диагностирована онкология.

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"Мне очень сложно писать это сообщение. У меня диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии. Хоть это и было шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный, я уверен, что полностью вылечусь и вернусь к игре настолько быстро, насколько это возможно".

"Хоть я и ценю то, что ко мне будет приковано внимание и интерес прессы, я хочу попросить уважать мою личную жизнь в ближайшие несколько месяцев. Я буду делиться сообщениями о прогрессе в лечении, когда у меня будет возможность".

В сезоне-2021/22 Дэвид провел 9 матчей за "Борнмут", в которых отличился 9 забитыми мячами.