Судьба Сульшера решится в ближайшие дни

Руководство "Манчестер Юнайтед" не стало проводить накануне, 25 октября, экстренное совещание, несмотря на поражение команды в матче 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" со счётом 0:5, пишет журналист Фабрицио Романо. По данным источника, пока боссы клуба не приняли решение по поводу тренера.

"Итоговая позиция по Сульшеру будет принята в ближайшие часы/дни. Пока Сульшера всегда защищали. Слухи о том, что Антонио Конте не рассматривается на должность главного тренера команды, не соответствуют действительности. Но пока никаких переговоров нет", — написал Романо в своём "твиттере".

"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. "Манчестер Юнайтед" находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков.