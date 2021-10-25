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Судьба Сульшера решится в ближайшие дни
Пока руководство клуба не проводит переговоров с другими специалистами
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" не стало проводить накануне, 25 октября, экстренное совещание, несмотря на поражение команды в матче 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" со счётом 0:5, пишет журналист Фабрицио Романо. По данным источника, пока боссы клуба не приняли решение по поводу тренера.
"Итоговая позиция по Сульшеру будет принята в ближайшие часы/дни. Пока Сульшера всегда защищали. Слухи о том, что Антонио Конте не рассматривается на должность главного тренера команды, не соответствуют действительности. Но пока никаких переговоров нет", — написал Романо в своём "твиттере".
"Ливерпуль" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. "Манчестер Юнайтед" находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков.
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