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Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера МЮ

Англия
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Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшиее время руководство "МЮ" примет решение о будущем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

52-летний Конте тренировал "Челси" с 2016-го по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла АПЛ и стала обладателем Кубка Англии. Последним клубом итальянца был "Интер", который одержал победу в Серии А в прошлом сезоне.

24 октября "МЮ" потерпел поражение от "Ливерпуля" в матче 9-го тура АПЛ. Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом (0:5).

После 9 туров АПЛ "МЮ" набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной таблице.

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В статье: Антонио Конте Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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