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Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера МЮ
Неожиданно
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшиее время руководство "МЮ" примет решение о будущем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
52-летний Конте тренировал "Челси" с 2016-го по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла АПЛ и стала обладателем Кубка Англии. Последним клубом итальянца был "Интер", который одержал победу в Серии А в прошлом сезоне.
24 октября "МЮ" потерпел поражение от "Ливерпуля" в матче 9-го тура АПЛ. Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом (0:5).
После 9 туров АПЛ "МЮ" набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной таблице.
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