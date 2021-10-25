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Manchester Evening News назвал Магуайра ходячей катастрофой после матча с Ливерпулем

Англия
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Он получил 0 баллов

Manchester Evening News назвал Магуайра ходячей катастрофой после матча с Ливерпулем

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Английское издание Manchester Evening News поставило оценки игрокам "Манчестер Юнайтед" за игру 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:5).

Худшим игроком встречи был признан защитник Харри Магуайр, получив 0 баллов.

"Магуайр должен быть наверху таблицы лучших ассистентов лиги после количества голов, которые он подарил соперникам. Ходячая катастрофа, виновен почти в каждом пропущенном мяче, — говорится в материале на сайте Manchester Evening News.

После 9 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Ливерпуль" с 21 очком идет на 2-й позиции.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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