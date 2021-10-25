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Лукаку пропустит около месяца из-за травмы
Форвард травмировался в матче с Мальме
Faisal HQ / Автор неизвестен
Стали известны подробности о травме нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, которую он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальмё" (4:0), пишет The Sun.
По информации источника, Лукаку получил травму лодыжки. Из-за повреждения игрок пропустит 3-4 недели.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола.
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