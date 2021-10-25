  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лукаку пропустит около месяца из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку пропустит около месяца из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Форвард травмировался в матче с Мальме

Лукаку пропустит около месяца из-за травмы

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Стали известны подробности о травме нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, которую он получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальмё" (4:0), пишет The Sun.

По информации источника, Лукаку получил травму лодыжки. Из-за повреждения игрок пропустит 3-4 недели.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...