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Источник: Зидан не возглавит МЮ, даже если получит предложение. Он хочет отдохнуть
После проблемного "Реала" за подобные команды не берется
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Зидан не собирается возглавлять "Манчестер Юнайтед", так как хочет отдохнуть от тренерской работы, сообщает Mundo Deportivo. Это не изменится, даже если от "дьяволов" поступит предложение.
Как сообщается, только два предложения могут поколебать планы Зидана – "ПСЖ" и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет "ПСЖ", Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе.
Напомним, что Зидан покинул пост главного тренера "Реала" в мае. За два захода в "мадрид" Зинедин трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок Европы, дважды Ла Лигу, дважды Суперкубок Испании а также дважды Клубный Чемпионат мира.
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