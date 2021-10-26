Анатомия провала. Как объяснить поражение 0:5 и с какими проблемами столкнется преемник Сульшера 

Игроки “Манчестер Юнайтед” больше не верят в Оле-Гуннара Сульшера.

Тренер МЮ остается популярной и уважаемой фигурой в клубе, о такой токсичной атмосфере как в последние дни Моуриньо нет и речи, но как известили все ведущие спортивные издания Англии в понедельник вечером, футболисты “Юнайтед” выражают сомнения, что норвежец способен наладить игру команды и вывести ее из кризиса.

ESPN указывает, что Сульшер пользуется поддержкой только “основных британских футболистов и небольшого числа легионеров”. Игроки разочарованы тем, что ему не удается решить проблемы с обороной, их возмущает его “фаворитизм” в отношении сдавших в форме звезд и нежелание давать игровое время Лингарду, ван Де Беку и Матичу. Игроки “Манчестер Юнайтед” считают, что изменение тренера улучшит результаты. Далеко за примером ходить не нужно – назначение Томаса Тухеля вместо Фрэнка Лэмпарда преобразило за полгода “Челси” из проблемной команды в победителя Лиги чемпионов. Качественного скачка при смене тренера ожидают и футболисты МЮ, добавляет The Independent.

Кто бы не стал тренером “Манчестер Юнайтед” в случае увольнения Сульшера – Антонио Конте, Зинедин Зидан или Стив Брюс – перед ним будут стоять три больших вызова:

Посадить на скамейку Криштиану Роналду и организовать какое-то подобие прессинга.

Наладить игру в центре поля из футболистов среднего уровня (Фред, Мактомини, Матич) и найти решение отсутствию в команде классического опорного хавбека.

Привести в чувство Харри Магуайра и Люка Шоу, напомнить другим игрокам задней линии о базовых принципах игры в защите.

Все проблемы “Манчестер Юнайтед” связаны между собой. Ранее Сульшеру удавалось переигрывать Пепа Гвардиолу, он брал очки в матчах с “Челси”, “Ливерпулем”, он побеждал ПСЖ в Лиге чемпионов. МЮ умел хорошо обороняться и играть на контратаках. Но игра вторым номером требует слаженной, общекомандной работы. В этом сезоне “Юнайтед” не способен так играть из-за Криштиану Роналду. Роналду должен играть, потому что он Криштиану Роналду, и потому что он получает 560000 фунтов в неделю, но Роналду абсолютно не помогает команде. Согласно статистически данным, он наименее полезный игрок в оборонительной фазе среди всех нападающих из топ-5 лиг. Он может забивать победные голы, как в матче с “Аталантой”, но такие яркие и редкие эпизоды только скрывают за собой развал команды. Из-за Роналду своей работы в “Ювентусе” лишились Аллегри, Сарри и Пирло. Как заметил Джонатан Уилсон, любая команда, за которую играет CR7, превращается в “ФК Роналду”, он способствует продаже футболок и раскрутке социальных сетей, но не игре в современный футбол, благодаря которому можно выигрывать трофеи.

Итак Роналду не прессингует, его пассивность заставляет Фернандеша, Гринвуда и Рэшфорда (Санчо) делать бездумные рывки на защитников и опорников соперника, и это только еще больше раскрывает команду и облегчает задачу соперникам в билд-апе. Как часто говорят, отсутствие прессинга – это лучше, чем плохой прессинг.

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Соперники легко преодолевают первую четверку “Манчестер Юнайтед” и два пивота МЮ (чаще всего Мактомини и Фред) вынуждены покрывать слишком большие зоны. Они выполняют большой объем беговой работы, но не оборонительной. Команде, которая умеет прессинговать, не нужно много обороняться. “Юнайтед” вынужден обороняться, но он на это не способен. Статистика удручает. После девяти туров “Манчестер Юнайтед” последний в АПЛ по количеству выполненных подкатов и выигранных дуэлей, 18-й по количеству перехватов и выигранных верховых единоборств, 15-й – по отборам.

Покупка чемпиона мира и многократного обладателя Лиги чемпионов Рафаэля Варана должна была решить все проблемы МЮ в защите. Так думали Эд Вудворд и его подчиненные. Но и с Вараном в составе команда Сульшера только один раз в сезоне сыграла на ноль, а как только французский бек травмировался, “Юнайтед” пропустил 11 голов в трех матчах. В девяти турах Премьер-лиги МЮ пропустил 15 голов (больше только “Норвич”, “Ньюкасл”, “Лидс” и “Уотфорд”). В матчах с “Лестером” и “Ливерпулем” защитники МЮ допускали базовые ошибки и пугающе теряли концентрацию при атаках и стандартах соперника.

Поражение “Манчестер Юнайтед” “Ливерпулю” со счетом 0:5 можно назвать одним из самых унизительных результатов в истории Премьер-лиги. Да, ранее были результаты покрупнее, в том же девятом туре “Челси” обыграл “Норвич” 7:0, ранее “Юнайтед” проигрывал “Сити” и “Тоттенхэму” 1:6, “Ливерпуль” уступал “Астон Вилле” 2:7, “Саутгемптон” дважды проигрывал 0:9. Но часто эти результаты можно объяснить стечением обстоятельств, хаотической природой футбола или банальной пропастью в уровне команд. Здесь другое. “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль” считаются равными командами. Но тем не менее, такого результата можно было ожидать и, говоря начистоту, он не должен сильно удивлять. “Ливерпуль” мог забивать и больше, но перестал играть после 60-й минуты, когда МЮ остался в меньшинстве. “Хуже просто не может быть. Все мы иногда проигрывали матчи с ужасным счетом. Сэр Алекс Фергюсон уступил “Манчестер Сити” 1:6. Я проигрывал “Ньюкаслу” 0:5. Но все определяется характером игры. Со стороны “Юнайтед” это была полная капитуляция, – рассказывал вчера в студии Sky Sports Гари Невилл. – Как я и говорил ранее, если они так много пропускают от средних команд, хорошая команда их просто уничтожит”.

Во всех пяти голах видна тренерская работа. Наличие ее в “Ливерпуле” и отсутствие ее в “Манчестер Юнайтед”.

К примеру, первый гол “Ливерпуля”. Все началось с того, что Роберстон получил мяч на своем фланге и на него зачем-то выбросился правый защитник МЮ Уан-Биссака.

Линия защиты МЮ вынуждена была радикально сместится вправо. Линделеф приблизился к Жоте, Магуайр выбросился на Фирмино, Шоу бросил свой фланг.

В три паса (Робертсон на Жота, Жота на Фирмино, Фирмино на Салаха) “Ливерпуль” полностью отрезал “Юнайтед”.

С другого ракурса картинка еще более унижающая. Салах дал пас на Кейта, но за спинами защитников МЮ были также Робертсон и Александер-Арнольд.

А что же со вторым голом? Обратите внимание, сколько игроков МЮ мешают Хендерсону перевести мяч на Робертсона.

Шотландец выполнил неточный пас, но Магуайр и Шоу только помешали друг другу.

Кейта поборолся за мяч, дал пас Александеру-Арнольду и ТАА выполнил прострел. Обратите внимание на количество игроков “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед” на дальней штанге.

Почему случился третий гол? Никто и не думал мешать Кейта в штрафной МЮ делать прострел.

Похожим образом все забыли про Салаха в четвертом голевом эпизоде у ворот Де Хеа.

В перерыве Сульшер пытался что-то изменить, выпустив на поле Погба вместо Гринвуда, но сначала француз привез пятый гол, потеряв мяч в центре поля (чудо-пас Хендерсона и защитники МЮ снова потеряли Салаха)…

...а затем получил прямую красную за бездумный фол на Кейта. Такие нарушения – свидетельство того, что в команде просто нет дисциплины. Ведь ранее могли получить красные Роналду, Фернандеш и Магуайр.

Сульшер достиг своего потолка – вероятно это признают и руководители “Манчестер Юнайтед”. Но проблемы команды не только в тренере, но и в отсутствии баланса в очень дорогом, но бездумно собранном составе “Юнайтед”.

Владельцы МЮ воспринимают клуб как бизнес, а не футбольную команду. Пока их восприятие не изменится, пока в клубе не будет создана адекватная футбольная структура, пока никто не будет заниматься вопросами футбольной культуры и идентичности, “Манчестер Юнайтед” будет оставаться позади “Ливерпуля”, “Манчестер Сити” и “Челси”.