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В МЮ считают, что Конте – лучший вариант на смену Сульшеру
По всей видимости, Зидан и правда не горит желанием идти
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте может сменить Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN. Он лучший вариант из доступных.
В "Юнайтед" не очень хотели обращаться к кандидатуре итальянца, так как он известен своим резким характером. Однако в клубе осознают, что Конте – лучший вариант из доступных.
52-летнему специалисту работа в клубе интересна, он готов возглавить команду, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.
Долгое время наиболее желаемым кандидатом для "Юнайтед" был экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сейчас работающий с "ПСЖ". Однако аргентинец не намерен уходить из французского клуба.
Ранее сообщалось, что Сульшера могут уволить из "МЮ" уже до матча следующего тура АПЛ против "Тоттенхэма".
"Юнайтед" проиграл 5 из 9 последних матчей и не побеждает в АПЛ четыре игры подряд. Вчера "МЮ" разгромно проиграл "Ливерпулю" (0:5) на Олд Траффорд.
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