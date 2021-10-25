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В МЮ считают, что Конте – лучший вариант на смену Сульшеру

Англия
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По всей видимости, Зидан и правда не горит желанием идти

В МЮ считают, что Конте – лучший вариант на смену Сульшеру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте может сменить Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN. Он лучший вариант из доступных.

В "Юнайтед" не очень хотели обращаться к кандидатуре итальянца, так как он известен своим резким характером. Однако в клубе осознают, что Конте – лучший вариант из доступных.

52-летнему специалисту работа в клубе интересна, он готов возглавить команду, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Долгое время наиболее желаемым кандидатом для "Юнайтед" был экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сейчас работающий с "ПСЖ". Однако аргентинец не намерен уходить из французского клуба.

Ранее сообщалось, что Сульшера могут уволить из "МЮ" уже до матча следующего тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Юнайтед" проиграл 5 из 9 последних матчей и не побеждает в АПЛ четыре игры подряд. Вчера "МЮ" разгромно проиграл "Ливерпулю" (0:5) на Олд Траффорд.

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В статье: Зинедин Зидан Антонио Конте Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.co.uk

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
25.10.2021 в 23:04
А хіба Зідан не краще?
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