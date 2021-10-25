В МЮ считают, что Конте – лучший вариант на смену Сульшеру

Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте может сменить Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN. Он лучший вариант из доступных.

В "Юнайтед" не очень хотели обращаться к кандидатуре итальянца, так как он известен своим резким характером. Однако в клубе осознают, что Конте – лучший вариант из доступных.

52-летнему специалисту работа в клубе интересна, он готов возглавить команду, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Долгое время наиболее желаемым кандидатом для "Юнайтед" был экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сейчас работающий с "ПСЖ". Однако аргентинец не намерен уходить из французского клуба.

Ранее сообщалось, что Сульшера могут уволить из "МЮ" уже до матча следующего тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Юнайтед" проиграл 5 из 9 последних матчей и не побеждает в АПЛ четыре игры подряд. Вчера "МЮ" разгромно проиграл "Ливерпулю" (0:5) на Олд Траффорд.