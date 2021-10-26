Челси может не продлить контракт с еще одним важным игроком – лондонцы вновь тормозят процесс

Новый контракт между "Челси" и датским защитником Андреасом Кристенсеном на грани срыва. Сделка долгое время была на расстоянии нескольких подписей, однако руководство "синих" решило повременить, как сообщают британские СМИ.

В апреле стороны начали переговоры, однако к концу октября Кристенсен стал одним из ключевых игроков обороны и команды в целом. Естественно, Андреас решил, что заслуживает более высокого оклада. Теперь боссы "Челси" взяли время для размышлений. Текущий договор датчанина истекает летом следующего года.

Напомним, также "пенсионеры" испытывают трудности в продлении соглашения Антонио Рюдигера – с немцем, как и в ситуации с Кристенсеном, не могут сойтись в деньгах.