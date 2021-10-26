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Челси может не продлить контракт с еще одним важным игроком – лондонцы вновь тормозят процесс
По старой схеме?
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый контракт между "Челси" и датским защитником Андреасом Кристенсеном на грани срыва. Сделка долгое время была на расстоянии нескольких подписей, однако руководство "синих" решило повременить, как сообщают британские СМИ.
В апреле стороны начали переговоры, однако к концу октября Кристенсен стал одним из ключевых игроков обороны и команды в целом. Естественно, Андреас решил, что заслуживает более высокого оклада. Теперь боссы "Челси" взяли время для размышлений. Текущий договор датчанина истекает летом следующего года.
Напомним, также "пенсионеры" испытывают трудности в продлении соглашения Антонио Рюдигера – с немцем, как и в ситуации с Кристенсеном, не могут сойтись в деньгах.
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