МЮ не собирается увольнять Сульшера – боссы клуба не связывались с Антонио Конте

Оле Гуннар Сульшер не покинет пост менеджера "Манчестер Юнайтед". В прессе активно публикуется информация, что руководство манкунианцев контактировало с Антонио Конте после поражения первой команды "Ливерпулю" (0:5).

Как сообщает Sky Sports, боссы уважают норвежца и с итальянцем никто не связывался. Функционеры хотят дать Сульшеру еще один шанс. Будущему Оле в Манчестера пока ничего не угрожает. Информацию подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Manchester United internal talks. Main part of board [Sir Alex Ferguson too] wants to give Solskjær another chance to be in charge for Tottenham game. ???? #MUFC



Pressure still high around Ole. No official talks with Antonio Conte - but he’d accept the job in the next days too. pic.twitter.com/Z5pPEfp7GG