  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ не собирается увольнять Сульшера – боссы клуба не связывались с Антонио Конте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ не собирается увольнять Сульшера – боссы клуба не связывались с Антонио Конте

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Хорошая или плохая новость для поклонников "красных дьяволов"?

МЮ не собирается увольнять Сульшера – боссы клуба не связывались с Антонио Конте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Оле Гуннар Сульшер не покинет пост менеджера "Манчестер Юнайтед". В прессе активно публикуется информация, что руководство манкунианцев контактировало с Антонио Конте после поражения первой команды "Ливерпулю" (0:5).

Как сообщает Sky Sports, боссы уважают норвежца и с итальянцем никто не связывался. Функционеры хотят дать Сульшеру еще один шанс. Будущему Оле в Манчестера пока ничего не угрожает. Информацию подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Манчестер Юнайтед" до международной паузы проведет поединки с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в АПЛ, а также встретится с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

Читайте такжеУ Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...