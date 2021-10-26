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МЮ не собирается увольнять Сульшера – боссы клуба не связывались с Антонио Конте
Хорошая или плохая новость для поклонников "красных дьяволов"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Оле Гуннар Сульшер не покинет пост менеджера "Манчестер Юнайтед". В прессе активно публикуется информация, что руководство манкунианцев контактировало с Антонио Конте после поражения первой команды "Ливерпулю" (0:5).
Как сообщает Sky Sports, боссы уважают норвежца и с итальянцем никто не связывался. Функционеры хотят дать Сульшеру еще один шанс. Будущему Оле в Манчестера пока ничего не угрожает. Информацию подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Manchester United internal talks. Main part of board [Sir Alex Ferguson too] wants to give Solskjær another chance to be in charge for Tottenham game. ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2021
Pressure still high around Ole. No official talks with Antonio Conte - but he’d accept the job in the next days too. pic.twitter.com/Z5pPEfp7GG
"Манчестер Юнайтед" до международной паузы проведет поединки с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в АПЛ, а также встретится с "Аталантой" в Лиге чемпионов.
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