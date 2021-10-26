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Клопп: Люди напишут книги о том, как Роберто Фирмино интерпретирует роль ложной девятки

Англия
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Юрген восхищен игрой бразильца

Клопп: Люди напишут книги о том, как Роберто Фирмино интерпретирует роль ложной девятки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игровые качества бразильского нападающего мерсисайдской команды Роберто Фирмино.

"Салах привлекает много внимания, и это правильно. Но Фирмино – не менее выдающийся игрок. Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книги о том, как Роберто интерпретирует роль "ложной девятки". Мы не говорим, что он первым изобрёл это амплуа. Но временами это выглядит именно так. Он безумно хорош", — приводит слова Клоппа Sports Illustrated.

Напомним, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счётом 5:0.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино
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