В шорт-лист Ливерпуля попал полузащитник Боруссии Д

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может перейти в "Ливерпуль", сообщает Goal со ссылкой на Bild.

По информации источника, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина.

Однако дортмундский клуб не планирует продавать полузащитника, если не получит предложение в размере 120 миллионов евро.

Контракт Беллингема с "Боруссией" рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.