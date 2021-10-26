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В шорт-лист Ливерпуля попал полузащитник Боруссии Д
В текущем сезоне он забил 3 мяча
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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может перейти в "Ливерпуль", сообщает Goal со ссылкой на Bild.
По информации источника, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу очень нравится игра 18-летнего англичанина.
Однако дортмундский клуб не планирует продавать полузащитника, если не получит предложение в размере 120 миллионов евро.
Контракт Беллингема с "Боруссией" рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.
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