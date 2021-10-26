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Кубок лиги. Челси и Сандерленд вышли в пятый раунд

Англия
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В двух матчах команды пробивали пенальти 

Кубок лиги. Челси и Сандерленд вышли в пятый раунд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, четвертый раунд

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Саутгемптон” 1:1, пен 4:3

Голы: Хавертц 44 – Адамс 47

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Чалоба, Сарр – Хадсон-Одои, Ковачич, Сауль, Алонсо – Баркли (Чилуэлл 67), Зиеш (Маунт 67) – Хавертц

“Саутгемптон”: Форстер – Салису, Лянко, Валери – Дженепо (Ливраменто 83), Стюарт Армстронг (Смоллбоун 78), Диалло (Ромеу 77), Уокер-Питерс – Адам Армстронг, Адамс (Лонг 66), Телла (Уолкотт 67)

Предупреждения: Диалло 23, Дженепо 80, Форстер 90+1

Пенальти:

0:1 Адам Армстронг

1:1 Алонсо

1:1 Уолкотт (штанга)

1:1 Маунт (вратарь)

1:2 Лонг

2:2 Хадсон-Одои

2:2 Смоллбоун (выше)

3:2 Чилуэлл

3:3 Ромеу

4:3 Джеймс

Лондон, “Киян Принс Фаундейшн Стэдиум”

“Куинз Парк Рейнджерс” (II) – “Сандерленд” (III) 0:0, пен 1:3

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В статье: Челси (Лондон) Кубок Лиги Сандерленд "Саутгемптон" КПР (Англия)
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