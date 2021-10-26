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Кубок лиги. Челси и Сандерленд вышли в пятый раунд
В двух матчах команды пробивали пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, четвертый раунд
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Саутгемптон” 1:1, пен 4:3
Голы: Хавертц 44 – Адамс 47
“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Чалоба, Сарр – Хадсон-Одои, Ковачич, Сауль, Алонсо – Баркли (Чилуэлл 67), Зиеш (Маунт 67) – Хавертц
“Саутгемптон”: Форстер – Салису, Лянко, Валери – Дженепо (Ливраменто 83), Стюарт Армстронг (Смоллбоун 78), Диалло (Ромеу 77), Уокер-Питерс – Адам Армстронг, Адамс (Лонг 66), Телла (Уолкотт 67)
Предупреждения: Диалло 23, Дженепо 80, Форстер 90+1
Пенальти:
0:1 Адам Армстронг
1:1 Алонсо
1:1 Уолкотт (штанга)
1:1 Маунт (вратарь)
1:2 Лонг
2:2 Хадсон-Одои
2:2 Смоллбоун (выше)
3:2 Чилуэлл
3:3 Ромеу
4:3 Джеймс
Лондон, “Киян Принс Фаундейшн Стэдиум”
“Куинз Парк Рейнджерс” (II) – “Сандерленд” (III) 0:0, пен 1:3
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