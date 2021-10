Кубок лиги. Арсенал уверенно переигрывает Лидс и шагает в четвертьфинал турнира

Кубок английской футбольной лиги

Раунд 1/8 финала

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Адре Марринер

Микель Артета очаровал осень. За сентябрь и октябрь его подопечные еще ни разу не уступили ни в одном турнире, одержав при этом шесть побед (семь, если учитывать товарищеский матч против "Брентфорда"). Сегодня еще и испанский тренер выставил в составе ближайший дубль, но он не подвел: сыграл качественно и надежно.

Правда, в первом тайме преимущество в финальной стадии атаки было на стороне гостей. "Арсенал" больше владел инициативой, больше атаковал, но именно "павлины" создали два по-настоящему опасных момента. Сначала Льоренте идеальным кроссом нашел Джеймса в штрафной, однако валлиец не смог принять мяч и организовать себе гол, а затем очень мощный удар Гаррисона потянул Лено.

Кстати, английский вингер "Лидса" пробивал после подачи от углового флажка, также несильный удар нанес и Джеймс, а вот у "канониров" ничего не получалось на стандартах: удачно играли подопечные Бьелсы.

We're still searching for the opening goal at Emirates Stadium...



Come on, boys! ????



???? 0-0 ???? (37)#CarabaoCup pic.twitter.com/PSR6vHrpIC — Arsenal (@Arsenal) October 26, 2021

После перерыва картинка на поле немного изменилась: Арсенал начал доводить свои атаки до опасных ударов. В начале тайма травмировался основной защитник Бен Уайт, однако выход Чемберса принес настоящий подарок для Артеты. 26-летний англичанин вышел на замену и через несколько секунд первым же касанием отправил мяч в направлении ворот. На линии Мелье остановил круглый снаряд, однако техника арбитров показала, что мяч полностью пересек ленту ворот. Первый гол за два сезона для Калума.

"Лидс" не пошел вперед, а наоборот давал атаковать хозяевам. Второе взятие ворот пришло вообще по ошибке подопечных Бьелсы. Купер сбросил мяч назад голкиперу, его подхватил Нкетиа, перекинул через Мелье и переправил в ворота. Второй гол для 22-летнего нападающего в этом сезоне и второй именно в Кубке лиги. Собственно, в АПЛ он последний раз выходил в апреле.

Во втором тайме атакующий потенциал "павлинов" исчез. Но они сильно и не расстроились поражением, ведь совсем после перерыва не наработали на него. "Лидсу" бы с проблемами в чемпионате разобраться, а то пока команда находится в трех очках от зоны вылета.

А вот списанный со счетов "Арсенал" снова побеждает. В Кубке лиги теперь на счету "канониров" три победы в этом сезоне с общим счетом 11:0. Интересно будет посмотреть на подопечных Артеты против топовых соперников.

"Арсенал" - "Лидс" 2:0 (0:0)

Голы: Чамберс 55, Нкетиа 69

"Арсенал": Лено – Соареш, Холдинг (Тавареш 76), Уайт (Чемберс 55), Колашинац – Эльнени (Локонга 72), Мейтленд-Найлс – Пепе, Смит-Роу (Лаказетт 72), Мартинелли – Нкетиа

"Лидс": Мелье - Драме, Льоренте (Купер 59), Стрейк, Даллас - Форшоу (Клих 46), Филлипс - Джеймс (Саммервилл 70), Робертс (Гелхардт 53), Гаррисон - Родриго (Гринвуд 70)

Предупреждения: Соареш 59 – Робертс 23