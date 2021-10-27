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Ньюкасл готов платить тен Хагу 11 миллионов фунтов. Это может быть третья зарплата тренера в АПЛ
Больше только у Пепа и Клоппа
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" может предложить главному тренеру "Аякса" Тен Хаагу зарплату в размере более чем 11 миллионов фунтов в год, сообщает Daily Mail. Менеджер не хочет покидать нидерландскую команду.
Среди тренеров клубов АПЛ больше зарабатывают только Пеп Гвардиола (20 миллионов фунтов) и Юрген Клопп (15 миллионов).
Тем не менее, сам тренер не хочет покидать "Аякс" ради работы в "Ньюкасле". В предыдущем сезоне он также отказался возглавить "Тоттенхэм" после отставки Жозе Моуринью.
Напомним, что ранее среди кандидатов на пост главного тренера "Ньюкасла" назывались Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард и Люсьен Фавр.
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