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Ньюкасл готов платить тен Хагу 11 миллионов фунтов. Это может быть третья зарплата тренера в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Больше только у Пепа и Клоппа

Ньюкасл готов платить тен Хагу 11 миллионов фунтов. Это может быть третья зарплата тренера в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" может предложить главному тренеру "Аякса" Тен Хаагу зарплату в размере более чем 11 миллионов фунтов в год, сообщает Daily Mail. Менеджер не хочет покидать нидерландскую команду.

Среди тренеров клубов АПЛ больше зарабатывают только Пеп Гвардиола (20 миллионов фунтов) и Юрген Клопп (15 миллионов).

Тем не менее, сам тренер не хочет покидать "Аякс" ради работы в "Ньюкасле". В предыдущем сезоне он также отказался возглавить "Тоттенхэм" после отставки Жозе Моуринью.

Напомним, что ранее среди кандидатов на пост главного тренера "Ньюкасла" назывались Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Фрэнк Лэмпард и Люсьен Фавр.

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В статье: Юрген Клопп Ньюкасл Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола
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Источник:
dailymail.co.uk

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