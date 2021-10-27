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Челси выиграл 3 серии пенальти подряд. Кепа Аррисабалага побил рекорд Петра Чеха и вошел в историю клуба
Испанец on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 26 октября, "Челси" обыграл "Саутгемптон" в 1/8 финала Кубка английской лиги (1:1, 4:3 в лотерее).
Это уже третья подряд победа "синих" в рамках серии пенальти – ранее подопечные Тухеля обыграли "Астон Виллу" в 1/16 финала турнира (1:1, 4:3 по пенальти) и "Вильярреал" в Суперкубке УЕФА (1:1, 6:5). Все три раза 11-метровые отражал Кепа Аррисабалага.
YES! First time in #Chelsea history won 3 consecutive shoot-outs#CFC #CHESOU— Neil Barnett (@NeilSpyBarnett) October 26, 2021
Испанец – вратарь с наибольшим количеством парированных пенальти в истории лондонского клуба. Кепа выиграл 5 из 7 серий для "Челси". Сейчас у Аррисабалаги 8 сэйвов в послематчевых лотереях, а у Петра Чеха – 6.
Kepa's Record in Penalty Shoot-outs for Chelsea:— Nouman (@nomifooty) October 26, 2021
League Cup Semi-final vs Tottenham ✅
League Cup Final vs Man City ❌
Europa League Semi-final vs Frankfurt ✅
Super Cup vs Liverpool ❌
Super Cup vs Villarreal ✅
League Cup vs Aston Villa ✅
League Cup vs Southampton ✅
5/7 ???? pic.twitter.com/x8punOomzO
Chelsea FC— footballJury (@okasiba2) October 26, 2021
Most penalty shootout saves in Chelsea history…
???? Kepa - 8
???? Čech - 6
Kepa Arrizabalaga now holds the record for penalty saves of any Chelsea goalkeeper
Kepa. Saves. Pens. ???? pic.twitter.com/nWLWvuQ48f
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