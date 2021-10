Челси выиграл 3 серии пенальти подряд. Кепа Аррисабалага побил рекорд Петра Чеха и вошел в историю клуба

Вчера, 26 октября, "Челси" обыграл "Саутгемптон" в 1/8 финала Кубка английской лиги (1:1, 4:3 в лотерее).

Читайте также Кубок лиги. Челси и Сандерленд вышли в пятый раунд

Читайте также Кепа Аррисабалага интересен Лацио Маурицио Сарри

Это уже третья подряд победа "синих" в рамках серии пенальти – ранее подопечные Тухеля обыграли "Астон Виллу" в 1/16 финала турнира (1:1, 4:3 по пенальти) и "Вильярреал" в Суперкубке УЕФА (1:1, 6:5). Все три раза 11-метровые отражал Кепа Аррисабалага.

Испанец – вратарь с наибольшим количеством парированных пенальти в истории лондонского клуба. Кепа выиграл 5 из 7 серий для "Челси". Сейчас у Аррисабалаги 8 сэйвов в послематчевых лотереях, а у Петра Чеха – 6.

Kepa's Record in Penalty Shoot-outs for Chelsea:



League Cup Semi-final vs Tottenham ✅

League Cup Final vs Man City ❌

Europa League Semi-final vs Frankfurt ✅

Super Cup vs Liverpool ❌

Super Cup vs Villarreal ✅

League Cup vs Aston Villa ✅

League Cup vs Southampton ✅



5/7 ???? pic.twitter.com/x8punOomzO — Nouman (@nomifooty) October 26, 2021