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Резервный голкипер Челси побил рекорд Петра Чеха

Англия
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Испанец on fire

Резервный голкипер Челси побил рекорд Петра Чеха

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 26 октября, "Челси" обыграл "Саутгемптон" в 1/8 финала Кубка английской лиги (1:1, 4:3 в лотерее).

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Это уже третья подряд победа "синих" в рамках серии пенальти – ранее подопечные Тухеля обыграли "Астон Виллу" в 1/16 финала турнира (1:1, 4:3 по пенальти) и "Вильярреал" в Суперкубке УЕФА (1:1, 6:5). Все три раза 11-метровые отражал Кепа Аррисабалага.

Испанец – вратарь с наибольшим количеством парированных пенальти в истории лондонского клуба. Кепа выиграл 5 из 7 серий для "Челси". Сейчас у Аррисабалаги 8 сэйвов в послематчевых лотереях, а у Петра Чеха – 6.

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В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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