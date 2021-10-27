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Амбициозный Брентфорд потерял основного голкипера на длительный срок
Хороший вратарь – половина команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь английского "Брентфорда" Давид Райя получил серьезное повреждение. 26-летний испанский футболист травмировался на последних минутах поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги с "Лестером" (1:2). Он столкнулся с Айосе Пересом.
МРТ показала, что у голкипера "пчел" травма крестообразных связок левого колена. Операция Давиду не понадобится, однако его реабилитация, по оценкам клубных медиков, займет 4-5 месяцев. Таким образом, болельщики еще увидят Райю в деле до конца сезона АПЛ.
Сначала связки восстановятся, а затем потребуется время, чтобы вернуть функциональность сустава. В текущей кампании вратарь сыграл 9 поединков в чемпионате Англии.
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