  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Амбициозный Брентфорд потерял основного голкипера на длительный срок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Амбициозный Брентфорд потерял основного голкипера на длительный срок

Англия
(1 голосов)

Хороший вратарь – половина команды

Амбициозный Брентфорд потерял основного голкипера на длительный срок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь английского "Брентфорда" Давид Райя получил серьезное повреждение. 26-летний испанский футболист травмировался на последних минутах поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги с "Лестером" (1:2). Он столкнулся с Айосе Пересом.

МРТ показала, что у голкипера "пчел" травма крестообразных связок левого колена. Операция Давиду не понадобится, однако его реабилитация, по оценкам клубных медиков, займет 4-5 месяцев. Таким образом, болельщики еще увидят Райю в деле до конца сезона АПЛ.

Сначала связки восстановятся, а затем потребуется время, чтобы вернуть функциональность сустава. В текущей кампании вратарь сыграл 9 поединков в чемпионате Англии.

Читайте такжеКлопп: Не думаю, что игру против Брентфорда можно контролировать более качественно
Читайте такжеАПЛ. Лестер выцарапал три очка в игре с Брентфордом
Читайте такжеСмелый дебютант как украшение чемпионата. АПЛ. Брентфорд – Челси 0:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Давид Райя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
brentfordfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...