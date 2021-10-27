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Два клуба АПЛ интересуются защитником Барселоны
У игрока истекает контракт в летнее трансферное окно
Getty Images / Global Images Ukraine
В приглашении защитника "Барселоны" Серджи Роберто заинтересовали "Арсенал" и "Манчестер Сити". Контракт с каталонским клубом истекает в июне 2022 года.
По информации TalkSPORT, клубы хотят получить игрока бесплатно.
В нынешнем сезоне "Ла Лиги" Роберто сыграл 8 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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