Погба отреагировал на информацию о конфликте с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал новость об оскорблении им главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:5).

"Большое враньё помогает делать заголовки", — написал Погба в "Твиттере".

Газета The Sun писала, что после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на "Олд Траффорд" в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.