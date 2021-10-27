  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба отреагировал на информацию о конфликте с Сульшером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба отреагировал на информацию о конфликте с Сульшером

Англия
(2 голосов)

Француз внес ясность

Погба отреагировал на информацию о конфликте с Сульшером

Фото: Manchester United / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал новость об оскорблении им главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:5).

"Большое враньё помогает делать заголовки", — написал Погба в "Твиттере".

Газета The Sun писала, что после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на "Олд Траффорд" в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...