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Погба отреагировал на информацию о конфликте с Сульшером
Француз внес ясность
Фото: Manchester United / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал новость об оскорблении им главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:5).
"Большое враньё помогает делать заголовки", — написал Погба в "Твиттере".
Газета The Sun писала, что после матча Погба извинился перед товарищами по команде за красную карточку на "Олд Траффорд" в воскресенье и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.
Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO— Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021
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