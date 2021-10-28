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Похоже на удар скорпиона. ВИДЕО, как форвард Ливерпуль оригинально забил в Кубке лиги

Англия
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Вот это так сориентировалось!

Похоже на удар скорпиона. ВИДЕО, как форвард Ливерпуль оригинально забил в Кубке лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" играл с представителем Чемпионшипа "Престоном". Команда Клоппа, вышедшая на матч в не основном составе, сумела забить первый гол только во втором тайме – отличился Минамино. А затем Дивок Ориги закрепил преимущество и снял вопрос о победителе. При этом бельгиец отправил мяч в сетку весьма оригинальным способом – ударом пяткой, который похож на знаменитый удар скорпиона, вот только Ориги остался стоять, а не упал на газон. Интересно, что в предыдущем раунде Ориги также отличился забитым голом – тогда от него пострадал "Норвич".

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В статье: Ливерпуль Дивок Ориги лучшие голы
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