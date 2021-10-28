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"Мойес – фантастический менеджер". Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги
Пеп на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет от "Вест Хэм Юнайтед" (0:0, 3:5 в серии пенальти) из Кубка лиги. Цитирует испанца издание Football London.
"Поздравляю "Вест Хэм" с квалификацией в следующий раунд турнира. Помню, что в прошлом сезоне наша домашняя игра с "молотобойцами" была одной из самых сложных в кампании".
"У лондонцев хорошие результаты в АПЛ и Лиге Европы, а теперь они еще и вышли в четвертьфинал Кубка лиги. Фантастическая команда и фантастический менеджер".
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