"Мойес – фантастический менеджер". Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги

Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет от "Вест Хэм Юнайтед" (0:0, 3:5 в серии пенальти) из Кубка лиги. Цитирует испанца издание Football London.

"Поздравляю "Вест Хэм" с квалификацией в следующий раунд турнира. Помню, что в прошлом сезоне наша домашняя игра с "молотобойцами" была одной из самых сложных в кампании".

"У лондонцев хорошие результаты в АПЛ и Лиге Европы, а теперь они еще и вышли в четвертьфинал Кубка лиги. Фантастическая команда и фантастический менеджер".