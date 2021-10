"Я не буду врать". Нападающий МЮ эмоционально высказался о болезненном разгроме от Ливерпуля

Форвард "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал поражение манкунианцев "Ливерпулю". Напомним, в центральном поединке 9-го тура Английской Премьер-лиги команда Клоппа разбила банду Сульшера со счетом 0:5.

I can’t lie you haven’t heard from me on here because as a United fan I didn’t really know what to say after Sunday. I was embarrassed. I am embarrassed. Our fans are everything and you didn’t deserve that. We’re working hard to try and fix this. We have to redeem ourselves.