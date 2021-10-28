История о том, как легендарный Уолтер Смит приучил 18-летнего Роналду вовремя расставаться с мячом

Экс-хавбек "МЮ" Даррен Флетчер рассказал британским журналистам о том, как в 2003 году пересеклись шотландский специалист Уолтер Смит и юный футболист Криштиану Роналду. Опытный тренер на сезон задержался в Манчестере, чтобы стать ассистентом сэра Алекса Фергюсона, а юный Криштиану тогда только переехал в Англию из Португалии.

"Смит действительно повлиял на Роналду. Криштиану стремился стать лучшим игроком в мире, однако тогда он всех нас расстраивал тем, что мало пасовал и много шел в обводку. Уолтер быстро решил проблему, сказав, что все фолы на двухсторонках отменяются. Да, просто нарушения перестали фиксироваться, для всех игроков".

"Понятно, что целью эксперимента был Криштиану. Две недели Роналду рвал на себе волосы! Он быстро начал пасовать на партнеров, потому что устал от ударов по ногам. Одно-два касания, все очень быстро, и он начал забивать. Тогда у него и щелкнуло, что он начинает влиять на исход матчей. Так началась трансформация Роналду".

Уолтер Смит был одним из самых знаковых футбольных тренеров Великобритании. Вчера, 27 октября, он скончался в возрасте 73 лет.