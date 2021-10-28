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Агент Лукаку: Ромелу всегда держал в уме Челси и Реал
Форвард всегда хотел оказаться в этих клубах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Федерико Пасторелло, агент нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, высказался о возвращении своего клиента в лондонский клуб.
"Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку. Три или четыре топ-клуба искали сильных форвардов, и на рынке их не хватало. Ромелу всегда держал в уме "Челси" и "Реал". "Челси" — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда, — приводит слова Пасторелло Sky Sports".
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.
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