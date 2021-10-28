Агент Лукаку: Ромелу всегда держал в уме Челси и Реал

Федерико Пасторелло, агент нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, высказался о возвращении своего клиента в лондонский клуб.

"Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку. Три или четыре топ-клуба искали сильных форвардов, и на рынке их не хватало. Ромелу всегда держал в уме "Челси" и "Реал". "Челси" — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда, — приводит слова Пасторелло Sky Sports".

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.