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Агент Лукаку: Ромелу всегда держал в уме Челси и Реал

Англия
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Форвард всегда хотел оказаться в этих клубах

Агент Лукаку: Ромелу всегда держал в уме Челси и Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Федерико Пасторелло, агент нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, высказался о возвращении своего клиента в лондонский клуб.

"Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку. Три или четыре топ-клуба искали сильных форвардов, и на рынке их не хватало. Ромелу всегда держал в уме "Челси" и "Реал". "Челси" — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда, — приводит слова Пасторелло Sky Sports".

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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