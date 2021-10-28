Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
BBC опровергает слухи о том, что Фергюсон приезжал на базу, чтобы поддержать Сульшера
Сэр Алекс приезжал, чтобы примерять костюм
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист BBC Саймон Стоун в своём "твиттере" опроверг слухи о том, что бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посещал базу клуба специально для того, чтобы поддержать нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
По информации источника, Фергюсон действительно приезжал на базу, но лишь для того, чтобы примерить новый клубный костюм. Кроме того, другие члены правления также приезжали на базу, а событие было запланировано довольно давно. Во время своего пребывания Фергюсон не виделся ни с Сульшером, ни с футболистами.
После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
Популярное сейчас
- Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ
- Стало известно, кто будет готовить Барселону к матчу с Динамо в ЛЧ
- Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
- Анатомия провала. Как объяснить поражение 0:5 и с какими проблемами столкнется преемник Сульшера
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО