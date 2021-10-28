BBC опровергает слухи о том, что Фергюсон приезжал на базу, чтобы поддержать Сульшера

Журналист BBC Саймон Стоун в своём "твиттере" опроверг слухи о том, что бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посещал базу клуба специально для того, чтобы поддержать нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

По информации источника, Фергюсон действительно приезжал на базу, но лишь для того, чтобы примерить новый клубный костюм. Кроме того, другие члены правления также приезжали на базу, а событие было запланировано довольно давно. Во время своего пребывания Фергюсон не виделся ни с Сульшером, ни с футболистами.

После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.