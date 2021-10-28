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Роналду призвал игроков МЮ поддержать Сульшера

Англия
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Старается объединить поплывшую команду

Роналду призвал игроков МЮ поддержать Сульшера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Криштиану Роналду пытается сплотить игроков "Манчестер Юнайтед" после разгрома от "Ливерпуля" (0:5), сообщает Manchester Evening News. Португалец посоветовал партнерам не опускать руки, вне зависимости от того, что они думают о тактике Сульшера.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что португалец призвал партнеров по команде поддержать Оле-Гуннара Сульшера, которому грозит отставка.

Норвежец будет руководить "Юнайтед" в матче АПЛ против "Тоттенхэма". Отмечается, что несколько игроков команды потеряли веру в тренера.

Футболисты удивлены тем, как Сульшер выбирает состав, и не понимают, почему Джесси Лингард получает так мало шансов. Игроков "МЮ" впечатляет работа Донни ван де Бека на тренировках, но тренерский штаб дает хавбеку очень мало игрового времени – в этом розыгрыше АПЛ он сыграл 5 минут.

Напомним, что Сульшер тренирует "МЮ" с декабря 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла 2 место в АПЛ и дошла до финала Лиги европы, где потерпела поражение от "Вильярреала".

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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