Правозащитная организация выступила против приобретения Ньюкасла саудовцами

Британская правозащитная организация Fair Square выступила против покупки "Ньюкасла" Саудовским инвестиционным фондом(PIF), сообщает BBC.

Директор организации Николас Макгихан считает, что нет разницы между PIF и государством Саудовская Аравия, "где существует систематическая дискриминация в отношении женщин, шиитов, ЛГБТК и рабочих-мигрантов".

"Саудовская Аравия, вероятно, одна из тех стран в мире, где действуют одни из самых дискриминационных законов в отношении меньшинств.

Массовое лицемерие просто обнажает противоречивость связи клуба, пытающегося продвигать позитивные ценности, с его владением государством, которое является глубоко репрессивным, и для которого эти ценности являются анафемой.

Речь идет не о влиянии Великобритании на саудовскую культуру, а о саудовском правительстве, безжалостном правительстве, правящей элите, которая пытается использовать футбольный клуб, чтобы скрыть факт ужасных нарушений прав человека и репрессий против людей, продвигающих эти ценности", – сказал Макгихан.

Напомним, что сейчас клуб на 80% принадлежит Саудовскому государственному инвестиционному фонду (PIF), который, по словам АПЛ и новых владельцев, отделен от государства.