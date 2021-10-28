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Правозащитная организация выступила против приобретения Ньюкасла саудовцами

Англия
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Бойкот по всем фронтам

Правозащитная организация выступила против приобретения Ньюкасла саудовцами

Getty Images / Global Images Ukraine

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Британская правозащитная организация Fair Square выступила против покупки "Ньюкасла" Саудовским инвестиционным фондом(PIF), сообщает BBC.

Директор организации Николас Макгихан считает, что нет разницы между PIF и государством Саудовская Аравия, "где существует систематическая дискриминация в отношении женщин, шиитов, ЛГБТК и рабочих-мигрантов".

"Саудовская Аравия, вероятно, одна из тех стран в мире, где действуют одни из самых дискриминационных законов в отношении меньшинств.

Массовое лицемерие просто обнажает противоречивость связи клуба, пытающегося продвигать позитивные ценности, с его владением государством, которое является глубоко репрессивным, и для которого эти ценности являются анафемой.

Речь идет не о влиянии Великобритании на саудовскую культуру, а о саудовском правительстве, безжалостном правительстве, правящей элите, которая пытается использовать футбольный клуб, чтобы скрыть факт ужасных нарушений прав человека и репрессий против людей, продвигающих эти ценности", – сказал Макгихан.

Напомним, что сейчас клуб на 80% принадлежит Саудовскому государственному инвестиционному фонду (PIF), который, по словам АПЛ и новых владельцев, отделен от государства.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл
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Источник:
bbc.com

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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 22:45
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