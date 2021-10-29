  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру

Англия
(1 голосов)

Вы прекрасно знаете этого специалиста

На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает изучать кандидатов на замену норвежскому специалисту Оле Гуннару Сульшеру. Напомним, на исправление ситуации Оле получил кредит доверия в размере трех поединков.

По информации ESPN, если Сульшера все-таки уволят, то "красные дьяволы" попытаются пригласить 48-летнего менеджера "Лестер Сити" Брендана Роджерса. Источник отмечает, что руководство манкунианцев крайне заинтересовано в таком шаге.

До "лисов" Роджерс работал с "Селтиком" и "Ливерпулем". Контракт Брендана с "Лестером" истекает в 2025-м. Напомним, "МЮ" потерпел 5 поражений в последних 9 встречах во всех турнирах.

Читайте такжеБрендан Роджерс рассказал о травме Варди и необычных запросах Даки на самоизоляцию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.10.2021 в 13:20
Можно сделать ход конём и взять Кумана, отличный специалист без работы сидит
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...