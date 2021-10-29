На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает изучать кандидатов на замену норвежскому специалисту Оле Гуннару Сульшеру. Напомним, на исправление ситуации Оле получил кредит доверия в размере трех поединков.

По информации ESPN, если Сульшера все-таки уволят, то "красные дьяволы" попытаются пригласить 48-летнего менеджера "Лестер Сити" Брендана Роджерса. Источник отмечает, что руководство манкунианцев крайне заинтересовано в таком шаге.

До "лисов" Роджерс работал с "Селтиком" и "Ливерпулем". Контракт Брендана с "Лестером" истекает в 2025-м. Напомним, "МЮ" потерпел 5 поражений в последних 9 встречах во всех турнирах.