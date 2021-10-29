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На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру
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Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает изучать кандидатов на замену норвежскому специалисту Оле Гуннару Сульшеру. Напомним, на исправление ситуации Оле получил кредит доверия в размере трех поединков.
По информации ESPN, если Сульшера все-таки уволят, то "красные дьяволы" попытаются пригласить 48-летнего менеджера "Лестер Сити" Брендана Роджерса. Источник отмечает, что руководство манкунианцев крайне заинтересовано в таком шаге.
До "лисов" Роджерс работал с "Селтиком" и "Ливерпулем". Контракт Брендана с "Лестером" истекает в 2025-м. Напомним, "МЮ" потерпел 5 поражений в последних 9 встречах во всех турнирах.
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