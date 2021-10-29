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Миллиардер из Чехии намерен приобрести Вест Хэм Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Вдохновившись примером "сорок"?

Миллиардер из Чехии намерен приобрести Вест Хэм Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чешский миллиардер и владелец пражской "Спарты" Даниэль Кршетинский желает приобрести лондонский "Вест Хэм". По информации Sky Sports, функционер планирует выкупить 27% акций а затем постепенно полностью приобрести клуб (до 2023-го).

Сообщается, что переход "молотобойцев" в новые руки может быть оформлен в начале ноября. Сейчас "Вест Хэмом" владеют Дэвид Салливан и Дэвид Голд, они приобрели лондонцев в 2010 году. По данным Forbes, состояние Кршетинского составляет 2,9 миллиарда фунтов, он сколотил его на энергетической промышленности.

"Вест Хэм" набрал 17 зачетных пунктов в 9 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Андрея Ярмоленко на днях выбила "Манчестер Сити" из розыгрыша Кубка лиги.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
29.10.2021 в 15:27
Цих англів скоро скуплять з потрохами.
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10 (Феодосия)
29.10.2021 в 15:15
Завоняло суперлигой
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Volder (Ков)
29.10.2021 в 14:45
Лучше бы Спарту довел до ума, а то уже лезет в Англию
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