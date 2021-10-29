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Миллиардер из Чехии намерен приобрести Вест Хэм Юнайтед
Вдохновившись примером "сорок"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Чешский миллиардер и владелец пражской "Спарты" Даниэль Кршетинский желает приобрести лондонский "Вест Хэм". По информации Sky Sports, функционер планирует выкупить 27% акций а затем постепенно полностью приобрести клуб (до 2023-го).
Сообщается, что переход "молотобойцев" в новые руки может быть оформлен в начале ноября. Сейчас "Вест Хэмом" владеют Дэвид Салливан и Дэвид Голд, они приобрели лондонцев в 2010 году. По данным Forbes, состояние Кршетинского составляет 2,9 миллиарда фунтов, он сколотил его на энергетической промышленности.
"Вест Хэм" набрал 17 зачетных пунктов в 9 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Андрея Ярмоленко на днях выбила "Манчестер Сити" из розыгрыша Кубка лиги.
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