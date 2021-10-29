  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвра рассказал, почему Роналду ушёл из Ювентуса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвра рассказал, почему Роналду ушёл из Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Для этого было несколько причин

Эвра рассказал, почему Роналду ушёл из Ювентуса

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра рассказал о причинах ухода Криштиану Роналду из туринского клуба в стан "красных дьяволов".

"Роналду хочет чувствовать признание и уважение. В "Ювентусе" он чувствовал себя козлом отпущения. Криштиану нуждается в любви и уважении. Критика в Италии по отношению к нему была нелепой и немного лицемерной.

Вторая причина ухода Роналду из "Ювентуса" — слова Аллегри на одной из пресс-конференций. Он сказал, что Криштиану не будет играть все матчи. Такие вещи о футболистах нельзя говорить публично. В любом случае единственная настоящая любовь Роналду – "Манчестер Юнайтед", куда он и вернулся", — приводит слова Эвра Tuttomercatoweb со ссылкой на La Reppublica.

Напомним, Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27 августа 2021 года, перейдя из туринского "Ювентуса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Патрис Эвра Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...