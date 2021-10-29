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Эвра рассказал, почему Роналду ушёл из Ювентуса
Для этого было несколько причин
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра рассказал о причинах ухода Криштиану Роналду из туринского клуба в стан "красных дьяволов".
"Роналду хочет чувствовать признание и уважение. В "Ювентусе" он чувствовал себя козлом отпущения. Криштиану нуждается в любви и уважении. Критика в Италии по отношению к нему была нелепой и немного лицемерной.
Вторая причина ухода Роналду из "Ювентуса" — слова Аллегри на одной из пресс-конференций. Он сказал, что Криштиану не будет играть все матчи. Такие вещи о футболистах нельзя говорить публично. В любом случае единственная настоящая любовь Роналду – "Манчестер Юнайтед", куда он и вернулся", — приводит слова Эвра Tuttomercatoweb со ссылкой на La Reppublica.
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27 августа 2021 года, перейдя из туринского "Ювентуса".
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