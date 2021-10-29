Сульшер: Я проходил через очень тяжелые моменты

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о ситуации в команде после поражения от "Ливерпуля" (0:5).

"Здесь я проходил через очень тяжелые моменты и когда был игроком, и когда был тренером, — приводит слова Сульшера Sky Sports. — Я всегда справлялся. Буду бороться изо всех сил и давать отпор. Мы уже прошли 2-3 кризиса после того, как я стал тренером. Нам пришлось справляться с последствиями результата игры против "Ливерпуля". Игроки должны справляться с такими вещами. Мы должны с нетерпением ждать следующего матча и хорошо подготовиться к нему".

30 октября "Манчестер Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом" в матче 10-го тура чемпионата Англии.