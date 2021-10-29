Организация Международная амнистия встретится с АПЛ, после покупки Ньюкасла саудовцами

В АПЛ согласились встретиться с представителями неправительственной организации "Международная амнистия" на фоне покупки "Ньюкасла" саудовцами, сообщает Sky Sports.

В начале месяца глава британского филиала "Международной амнистии" Сача Дешмукх обратился к исполнительному директору АПЛ Ричарду Мастерсу с требованием обсудить изменение действующих правил, связанных с покупкой и владением клубами, которые он назвал «крайне неадекватными».

Дешмукх назвал покупку "Ньюкасла" саудовцами "тяжелым ударом для правозащитников". Хотя АПЛ заверила сделку после того, как ей были даны юридические гарантии о том что, что Саудовская Аравия не будет вмешиваться в работу клуба.

У правозащитной организации есть опасения по поводу этого, поскольку наследный принц Мохамед бин Салман указан как председатель государственного инвестфонда, у которого контрольный пакет акций клуба.

"Существующие правила относительно того, кто владеет и управляет английскими клубами, прискорбно неадекватны, и нет никаких запретов на владение для тех, кто причастен к актам пыток, рабства, торговли людьми или даже военным преступлениям.

Покупка Саудовской Аравией "Ньюкасла" всегда выглядела как попытка отмыть имидж государства в области прав человека с помощью гламура и престижа АПЛ и первоклассного футбола.

Под руководством Мохаммеда бин Салмана критики правительства и правозащитники были заключены в тюрьму, число погибших в результате саудовских бомбардировок в Йемене неумолимо росло, а гротескное убийство Джамаля Хашогги просто обелили.

Сейчас огромное беспокойство вызывает циничное использование английского футбола для борьбы с нарушениями прав человека. Мы хотим обсудить с Мастерсом наши идеи относительно проверки владельцев и директоров на соответствие требованиям прав человека.

Процедура может помочь отсеять неподходящих владельцев, замешанных в нарушениях прав человека, а также уменьшить количество случаев отмывания имиджа с помощью спорта", – сказал Дешмукх.

Напомним, что "Ньюкасл" был приобретен в этом месяце за 300 миллионов фунтов Саудовским инвестиционным фондом. Покупка вызвала резонанс в футбольном и правозащитном сообществе, а 19 клубов АПЛ договорились бойкотировать сделку.