Эндрю Робертсон: На данный момент Салах – лучший в мире

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением об игре форварда Мохамеда Салаха. "Он двигается по полю и чувствует, что забьет при любой возможности", – приводит его слова Sky Sports.

"Салах невероятно играет в начале этого сезона. Можно увидеть, как он двигается по полю и чувствует, что забьет при любой возможности.

Люди недооценивают скорость работы Мо – как он помогает Тренту, защите и тому подобное. Лучше всего он проявляет себя, когда создает моменты и забивает голы.

Салах невероятный игрок. Думаю, на данный момент он лучший в мире. Уверен, Мо будет продолжать в том же духе. Он хочет играть так весь сезон. Надеюсь, у него получится, потому что в таком случае наши шансы на голы и трофеи вырастут», – сказал Робертсон.

Напомним, что у Салаха в этом сезоне 22 голевых действия в 12 матчах – 17 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.