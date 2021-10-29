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Эндрю Робертсон: На данный момент Салах – лучший в мире

Англия
(1 голосов)

Перед вручением Золотого мяча каждый топит за своих

Эндрю Робертсон: На данный момент Салах – лучший в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением об игре форварда Мохамеда Салаха. "Он двигается по полю и чувствует, что забьет при любой возможности", – приводит его слова Sky Sports.

"Салах невероятно играет в начале этого сезона. Можно увидеть, как он двигается по полю и чувствует, что забьет при любой возможности.

Люди недооценивают скорость работы Мо – как он помогает Тренту, защите и тому подобное. Лучше всего он проявляет себя, когда создает моменты и забивает голы.

Салах невероятный игрок. Думаю, на данный момент он лучший в мире. Уверен, Мо будет продолжать в том же духе. Он хочет играть так весь сезон. Надеюсь, у него получится, потому что в таком случае наши шансы на голы и трофеи вырастут», – сказал Робертсон.

Напомним, что у Салаха в этом сезоне 22 голевых действия в 12 матчах – 17 голов и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.

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В статье: Золотой мяч Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
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Источник:
skysports.co

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 21:07
Робертсон ни слова не сказал о Золотом мяче. Просто сказал комплименты своему коллеге. В отличие от разного рода реалистов и барсуков, топящих за Бензема (за что ему ЗМ, вообще не понимаю) и за Месси (уважаю, но Лео совсем не торт, постарел)
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