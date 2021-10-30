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Клопп о Гвардиоле: Для меня он лучший тренер. Против него реально сложно играть
Взаимный пиетет никуда не делся
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером в мире – Гвардиолу. "Я точно не знаю, что значит быть лучшим в этом", – приводит слова скромного Клоппа Liverpool Echo.
– Кого считаете лучшим тренером мира? Себя?
– Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны.
Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.
Для меня (лучший тренер мира) Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть, – заявил Клопп.
"Ливерпуль" сейчас занимает 2 место в чемпионате Англии после 9 сыгранных туров, набрав 21 очко. "Манчестер Сити" Гвардиолы идет следом с 20 очками, а впереди всех "Челси" с 22 баллами.
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