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Клопп о Гвардиоле: Для меня он лучший тренер. Против него реально сложно играть

Англия
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Взаимный пиетет никуда не делся

Клопп о Гвардиоле: Для меня он лучший тренер. Против него реально сложно играть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером в мире – Гвардиолу. "Я точно не знаю, что значит быть лучшим в этом", – приводит слова скромного Клоппа Liverpool Echo.

– Кого считаете лучшим тренером мира? Себя?

– Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны.

Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.

Для меня (лучший тренер мира) Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть, – заявил Клопп.

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"Ливерпуль" сейчас занимает 2 место в чемпионате Англии после 9 сыгранных туров, набрав 21 очко. "Манчестер Сити" Гвардиолы идет следом с 20 очками, а впереди всех "Челси" с 22 баллами.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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