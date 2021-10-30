Клопп о Гвардиоле: Для меня он лучший тренер. Против него реально сложно играть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером в мире – Гвардиолу. "Я точно не знаю, что значит быть лучшим в этом", – приводит слова скромного Клоппа Liverpool Echo.

– Кого считаете лучшим тренером мира? Себя?

– Нет, конечно. Не я. Я знаю свои слабые стороны.

Что бы это ни значило, я точно не знаю, что значит быть лучшим тренером. Я никто без моего штаба. Да и сам не хочу им быть.

Для меня (лучший тренер мира) Пеп Гвардиола. Против него реально сложно играть, – заявил Клопп.

"Ливерпуль" сейчас занимает 2 место в чемпионате Англии после 9 сыгранных туров, набрав 21 очко. "Манчестер Сити" Гвардиолы идет следом с 20 очками, а впереди всех "Челси" с 22 баллами.