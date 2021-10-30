Роджерс - об интересе МЮ: Даже не думаю об этом. Я сосредоточен на Лестере

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал комментарий о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Оле-Гуннара Сульшера.

"Честно говоря, я даже не думаю об этом. Болельщики уже устали от всего этого – "Лестер" постоянно фигурирует в таких слухах.

Я по-прежнему сосредоточен на "Лестере", стараюсь развивать этот клуб и добиться с ним успеха. Все в этом клубе, сотрудники и футболисты, идут одним путем, мы все единомышленники", – сказал Роджерс.