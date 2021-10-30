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Роджерс - об интересе МЮ: Даже не думаю об этом. Я сосредоточен на Лестере

Англия
(1 голосов)

Тренер высказался по поводу слухов

Роджерс - об интересе МЮ: Даже не думаю об этом. Я сосредоточен на Лестере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал комментарий о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Оле-Гуннара Сульшера.

"Честно говоря, я даже не думаю об этом. Болельщики уже устали от всего этого – "Лестер" постоянно фигурирует в таких слухах.

Я по-прежнему сосредоточен на "Лестере", стараюсь развивать этот клуб и добиться с ним успеха. Все в этом клубе, сотрудники и футболисты, идут одним путем, мы все единомышленники", – сказал Роджерс.

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В статье: Брендан Роджерс Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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pyvovarchyk (Львів)
30.10.2021 в 10:30
правильно, нехай кличуть Моеса
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