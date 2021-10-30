Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджерс - об интересе МЮ: Даже не думаю об этом. Я сосредоточен на Лестере
Тренер высказался по поводу слухов
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал комментарий о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае ухода Оле-Гуннара Сульшера.
"Честно говоря, я даже не думаю об этом. Болельщики уже устали от всего этого – "Лестер" постоянно фигурирует в таких слухах.
Я по-прежнему сосредоточен на "Лестере", стараюсь развивать этот клуб и добиться с ним успеха. Все в этом клубе, сотрудники и футболисты, идут одним путем, мы все единомышленники", – сказал Роджерс.
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Месси заменен в перерыве матча с Лиллем
- Селезнев: После отставки Кобина не знал, что мне делать
- ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО