Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в МЮ
Коуч полностью понимает ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу результатов в АПЛ. В последних 4 матчах манкунианцы взяли всего одно очко и занимают в таблице 7-е место.
"Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в "МЮ", они не станут определяющими.
Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду", – сказал Сульшер.
Напомним, норвежец выступал за клуб с 1996-го по 2007-й год. Он провел 235 матчей в АПЛ и забил 91 гол. Основную команду "МЮ" Сульшер возглавляет с 2018-го.
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Аль-Садд в твиттере: Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на команде
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО