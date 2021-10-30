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Сульшер: Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в МЮ

Англия
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Коуч полностью понимает ситуацию

Сульшер: Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу результатов в АПЛ. В последних 4 матчах манкунианцы взяли всего одно очко и занимают в таблице 7-е место.

"Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в "МЮ", они не станут определяющими.

Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду", – сказал Сульшер.

Напомним, норвежец выступал за клуб с 1996-го по 2007-й год. Он провел 235 матчей в АПЛ и забил 91 гол. Основную команду "МЮ" Сульшер возглавляет с 2018-го.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
SkySports

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