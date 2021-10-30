Сульшер: Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу результатов в АПЛ. В последних 4 матчах манкунианцы взяли всего одно очко и занимают в таблице 7-е место.

"Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в "МЮ", они не станут определяющими. Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду", – сказал Сульшер.

Напомним, норвежец выступал за клуб с 1996-го по 2007-й год. Он провел 235 матчей в АПЛ и забил 91 гол. Основную команду "МЮ" Сульшер возглавляет с 2018-го.