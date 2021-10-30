АПЛ. Гостевая победа Арсенала над Лестером с куражом от Рамсдейла

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Лестер" – "Арсенал" 0:2

Подопечные Артеты вышли на праведный путь. "Арсенал" побеждает в третьем матче подряд, а уже в четвертом поединке "канониры" забивают минимум дважды. Для лондонцев сегодняшняя встреча идеально сложилась еще и тем, что голкипер Рамсдейл поймал кураж: впервые в составе “Арсенала” он записал в свой актив восемь (!) сейвов. Предыдущим его лучшим результатом был показатель в четыре спасения ворот. Лено остается только грустно наблюдать за этим со скамейки для запасных.

Уже на первых минутах мог пропустить “Лестер”, однако повезло лисам, что “Шмайхель” остановил мяч на ленте ворот после рикошета от Амарти. Лондонцы продолжили давить, и уже к пятой минуте заработали два стандарта, один из которых завершился взятием ворот. Габриэль головой замкнул подачу Сака от углового флажка – первый гол в АПЛ для бразильского центрального защитника за 11 месяцев.

Уже на 18-й минуте гости удвоили счет. В промежутке между первым и вторым голом “Лестер” ничего не создал, кроме недоразумений между атакующей линией впереди. Когда забивал Смит-Роу, не обошлось и без суеты в собственной штрафной: несколько рикошетов и 21-летний англичанин забивает третий гол в чемпионате. Эмиль сейчас – лучший бомбардир "канониров" в АПЛ на пару с Тилемансом.

Роджерс выглядел очень беспомощным. "Арсенал" достаточно компактно играл в обороне - это не проходной двор "Манчестер Юнайтед", который две недели назад дал забить четыре. Первый по-настоящему опасный момент хозяева создали под самый занавес тайма. Мэддисон заработал стандарт в метрах 18 от ворот, сам его и выполнил. Полузащитник сильно пробил точно в девятку, но Рамсдейл продемонстрировал настоящее футбольное искусство!

what a save by ramsdale pic.twitter.com/kF6vEjebfT — simon #pay salah whatever the fuck he wants. (@simonk_96) October 30, 2021

После перерыва кураж голкипера гостей продолжился. Аарон обыграл в ближнем бою Лукмана и Барнса – у обоих были очень опасные расстрельные позиции. Также был момент и у Томаса, но тут его подвела точность. "Арсенал" во втором тайме отыграл менее слаженно, особенно в обороне, однако хозяева этим не воспользовались. Да еще и гости могли сделать счет разгромным, но тут уже свое слово сказал Шмайхель, ногой парировав удар в упор от Обамеянга.

Благодаря победе теперь на "Эмирейтс" немного слышно эхо гимна Лиги чемпионов. "Арсенал" набрал 17 очков - столько же, столько сейчас у четвертого "Вест Хэма". Подопечные Артеты на пятом месте и опережают "Лестер" на пять позиций. “Лестер”, у которого очень много проблем в обороне. И это не зависит от того играет ли Роджерс со схемой в два центральных защитника, или в три, как сегодня.

Голы: Габриэль 5, Смит-Роу 18

"Лестер": Шмайхель - Амарти (Барнс 46), Эванс, Союнчу - Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас - Мэддисон (Дака 71) - Ихеаначо (Лукман 46), Варди

"Арсенал": Рамсдейл – Томмиасу, Уайт, Габриэл, Тавареш – Сака (Пепе 84), Парти, Локонга, Смит-Роу (Колашинац 90) – Лаказетт (Эдегор 58) – Обамеянг

Предупреждения: Эванс 68, Варди 75