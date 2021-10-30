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Зинченко начнет игру против Кристал Пэлас в запасе
Саша не играл в АПЛ с конца лета
Фото: facebook.com/mancity
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас".
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил в запасе Александра Зинченко - место на левом фланге обороны "Ман Сити" займет Жоау Канселу.
Последний раз игрок сборной Украины играл 27-го октября, проведя на поле все 120 минут кубкового поединка с "Вест Хэмом".
В текущем сезоне во всех турнирах в футболке "МС" 24-летний украинец провел 4 матча. В играх АПЛ Зинченко не выходил на поле с 28-го августа.
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