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Зинченко начнет игру против Кристал Пэлас в запасе

Англия
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Саша не играл в АПЛ с конца лета

Зинченко начнет игру против Кристал Пэлас в запасе

Фото: facebook.com/mancity

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил в запасе Александра Зинченко - место на левом фланге обороны "Ман Сити" займет Жоау Канселу.

Последний раз игрок сборной Украины играл 27-го октября, проведя на поле все 120 минут кубкового поединка с "Вест Хэмом".

В текущем сезоне во всех турнирах в футболке "МС" 24-летний украинец провел 4 матча. В играх АПЛ Зинченко не выходил на поле с 28-го августа.

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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