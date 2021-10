АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3. Шпоры еще хуже, чем Юнайтед 

Два гениальных эпизода от 97-летнего трио нападения “Манчестер Юнайтед” определили победители в этом откровенно посредственном матче. Второй клиншит в сезоне, 1+1 Роналду, победа над соперником, который был выше в таблице – это максимум, который можно было желать после 0:5 от “Ливерпуля” в прошлом туре. Оле поставил на надежность и опыт – и сегодня не прогадал. Но это был всего лишь “Тоттенхэм”.

Против команды, которая забила всего девять голов в девяти турах (шесть из них – с игры), тренер “Манчестер Юнайтед” решил сыграть в пять защитников. Вероятно, это правильное решение, учитывая, как плохо выглядела оборона “МЮ” в прошлом туре. Присутствие Магуайра, Варана и Линделефа в своей штрафной площадке лишило “шпор” каких-либо моментов. Кейна на поле просто не было. “Тоттенхэм” за 90 минут не нанес ни одного удар в створ.

Оле пожертвовал Рэшфордом и Гринвудом, одного из них заменил восстановившийся после травмы Рафаэль Варан, второго – Эдинсон Кавани.

Это были ключевые решения. Глубокая линия защиты из пяти человек, и оборонительные Фред и Мактомини вызывали фрустрацию у игроков “шпор”, которые не имеют создавать моментов ни против автобусов, ни против так называемых “открытых” команд.

Невозможно недооценить и влияние на игру Эдинсона Кавани. Можно только удивляться, почему он играет так мало. Его неутомимость, работоспособность, профессионализм, опыт и умение завершать моменты – это именно те качества, которые позволяют компенсировать недостаток оборонительной работы от Роналду.

Это была игра без моментов. Номинально “Тоттенхэм” владел преимущество, и создавал что-то похожое на голевые моменты, в частности должен был забивать Сон, но не смог попасть в угол с близкой дистанции. Но игра поражала своим низким уровне. И как часто бывает в таких матчах, результат определяется одним-двумя гениальными эпизодами.

Первый из них случился на 39-й минуте. Прекрасный пас от Бруну Фернандеша и классный удар в одно касание от Роналду. Это было красиво.

Во втором тайме мало что изменилось, и болельщики “шпор” свое отвращение к тренеру и его решениям проявили в полную силу на 54-й минуте, когда Нуну Эшпириту Санту снял с поля популярного среди фанов Моуру и выпустил вместо него Бергвейна. Нидерландец выглядел растерянным и затем растворился на поле.

Далее случилось второе явление высокого индивидуального класса. Скипп на ровном месте отдал мяч Фернандешу, пас на Роналду, португалец переправил еще мяч еще дальше на Кавани, точный финиш – 2:0.

#thfc fans in the stadium singing "You don't know what you're doing!" at Nuno Espírito Santo.