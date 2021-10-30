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Лестер - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
Выездная победа "канониров"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Англии встречались соседи по турнирной таблице. "Пушкари" сделали результат в первые 18 минут - голами отметились Габриэль и Смит-Роу. После этого поединка "Арсенал" прыгнул на 5-ю позицию, а "лисы" замыкают "десятку" лучших.
Английская Премьер-лига, 10-й тур
"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Голы: Габриэль 5, Смит-Роу 18
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