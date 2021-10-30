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Лестер - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Выездная победа "канониров"

Лестер - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Англии встречались соседи по турнирной таблице. "Пушкари" сделали результат в первые 18 минут - голами отметились Габриэль и Смит-Роу. После этого поединка "Арсенал" прыгнул на 5-ю позицию, а "лисы" замыкают "десятку" лучших.

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Лестер" – "Арсенал" 0:2

Голы: Габриэль 5, Смит-Роу 18

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В статье: Арсенал (Лондон) Лестер Сити
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