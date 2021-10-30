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Гвардиола: Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол из ничего
Наставник "горожан" прокомментировал исход игры с "Кристал Пэлас"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги поражения от "Кристал Пэлас" в рамках 10-го тура чемпионата Англии.
"Многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но, в то же время, было удаление и другие решения арбитра. Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол из ничего.
Джонни Эванс сегодня днем за такое же нарушение получил желтую карточку. Это решение судьи. Мы совершили ошибку, когда пропустили гол и еще одну – желтая это карточка или красная, зависит от арбитра", – рассказал испанский наставник.
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