Гвардиола: Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол из ничего

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги поражения от "Кристал Пэлас" в рамках 10-го тура чемпионата Англии.

"Многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но, в то же время, было удаление и другие решения арбитра. Болельщики помогали нам, но, к сожалению, мы пропустили гол из ничего.