Роналду стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кто оформил гол+ассист в матче

В поединке 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде в Лондоне обыграл "Тоттенхэм" 3:0.

Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду сначала открыл счет в игре на 39-й минуте, а на 64-й отдал голевую передачу на партнера по атаке Эдинсона Кавани.

Таким образом, португалец стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить гол+ассист в матче АПЛ, сравнявшись с экс-нападающим лондонского "Челси" Дидье Дрогба - в возрасте 36 лет и 267 дней.