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Роналду стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кто оформил гол+ассист в матче

Англия
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Сравнявшись по этому показателю с Дрогба

Роналду стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кто оформил гол+ассист в матче

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В поединке 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде в Лондоне обыграл "Тоттенхэм" 3:0.

Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду сначала открыл счет в игре на 39-й минуте, а на 64-й отдал голевую передачу на партнера по атаке Эдинсона Кавани.

Таким образом, португалец стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить гол+ассист в матче АПЛ, сравнявшись с экс-нападающим лондонского "Челси" Дидье Дрогба - в возрасте 36 лет и 267 дней.

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В статье: Криштиану Роналду Дидье Дрогба Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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