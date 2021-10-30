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Роналду стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кто оформил гол+ассист в матче
Сравнявшись по этому показателю с Дрогба
Faisal HQ / Автор неизвестен
В поединке 10-го тура чемпионата Англии
Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду сначала открыл счет в игре на 39-й минуте, а на 64-й отдал голевую передачу на партнера по атаке Эдинсона Кавани.
Таким образом, португалец стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить гол+ассист в матче АПЛ, сравнявшись с экс-нападающим лондонского "Челси" Дидье Дрогба - в возрасте 36 лет и 267 дней.
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