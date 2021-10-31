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У Гвардиолы тоже бывают провалы. ВИДЕО поражения МанСити от Кристал Пэлас

Англия
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Манчестер Сити - Кристал Пэлас ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.10.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

У Гвардиолы тоже бывают провалы. ВИДЕО поражения МанСити от Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В десятом туре чемпионата Англии произошла громкая сенсация: "Манчестер Сити", являющийся одним из главных претендентов на трофей, не смог справиться с "Кристал Пэлас", команда Гвардиолы играла быстро и эмоционально, но не результативно. В итоге соперник забил два гола и забрал три очка.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура АПЛ.

Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Кристал Пэлас” 0:2
Голы: Заа 6, Галлахер 88

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон)
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