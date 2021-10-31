У Гвардиолы тоже бывают провалы. ВИДЕО поражения МанСити от Кристал Пэлас

В десятом туре чемпионата Англии произошла громкая сенсация: "Манчестер Сити", являющийся одним из главных претендентов на трофей, не смог справиться с "Кристал Пэлас", команда Гвардиолы играла быстро и эмоционально, но не результативно. В итоге соперник забил два гола и забрал три очка.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 10-го тура АПЛ.

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Заа 6, Галлахер 88