Волшебство Поттера. Ливерпуль – Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" принимал "Брайтон". Впервые за 27 дней подопечные Клоппа играли на "Энфилде", однако, как и в поединке 3 октября против "Манчестер Сити", сыграли со счетом 2:2. "Чайки" оказались крепким орешком для "мерсисайдцев" и постоянно терроризировали оборону соперника и выжидали его ошибку. Особенно красивым получился первый мяч гостей, состоявшийся в конце первого тайма. Также неплохую голевую атаку провели хозяева на четвертой минуте, с акцентированным ударом в ход от капитана.

"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:2 (2:1)

Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65