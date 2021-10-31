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Волшебство Поттера. Ливерпуль – Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча
Не дотерпели "мерсисайдцы"
Офіційний сайт Брайтона/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" принимал "Брайтон". Впервые за 27 дней подопечные Клоппа играли на "Энфилде", однако, как и в поединке 3 октября против "Манчестер Сити", сыграли со счетом 2:2. "Чайки" оказались крепким орешком для "мерсисайдцев" и постоянно терроризировали оборону соперника и выжидали его ошибку. Особенно красивым получился первый мяч гостей, состоявшийся в конце первого тайма. Также неплохую голевую атаку провели хозяева на четвертой минуте, с акцентированным ударом в ход от капитана.
"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:2 (2:1)
Голы: Хендерсон 4, Мане 24 – Мвепу 41, Троссард 65
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