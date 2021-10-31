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Роналду спасает Сульшера. Тоттенхэм – Ман Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
"Шпоры" в еще большем кризисе
Фейсбук Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча Английской Премьер-лиги, в котором, как считалось, решалась судьба норвежского наставника "манкунианцев" Оле Гуннара Сульшера. “Манчестер Юнайтед” не побеждал в АПЛ в течение шести недель, однако в поединке против “Тоттенгема” все пошло по плану, а точнее это позволил сделать соперник. “Шпоры” были очень неорганизованными в обороне, оставляли свободное пространство атакующим игрокам гостей и не выдерживали офсайдную линию. Свои моменты у хозяев тоже были, но подвела реализация.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (0:1)
Голы: Роналду 39, Кавани 64, Рашфорд 86
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